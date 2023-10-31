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Сборная России по хоккею при допуске на ОИ-2026 сыграет в одной группе с США

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сборная Росси по хоккею попала в одну группу с командой США на зимней Олимпиаде-2026, сообщается на сайте ИИХФ.

При этом присутствие россиян в группе носит пока условный характер, поскольку в данный момент пока неизвестно, будут ли они допущены к участию в этих соревнованиях.

Россия и США представят квартет С, остальные участники которой определятся по итогам квалификации.

В настоящее время российский хоккей находится под санкциями ИИХФ из-за ситуации на Украине.

В 2022 году сборная России стала серебряным призером Игр, четырьмя годами ранее выиграла золото.

ИИХФ ОИ хоккей
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