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Винисиус Жуниор продлил контракт с "Реалом" до 2027 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба мадридского ФК.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2027 года.

Бразильский футболист стал игроком "Реала" в 2018 году, когда ему исполнилось 18 лет. За шесть сезонов он провел в "Реале" 235 матчей, забил 63 гола и стал обладателем девяти титулов: по два раза Винисиус выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, клубный ЧМ, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.

футбол Реал Винисиус Жуниор
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