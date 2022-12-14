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Бразильской конфедерации футбола предъявили иск за инцидент с котом на ЧМ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных страны подали иск в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF), сообщает El Grafico.

Поводом для обращения в суд стали действия пресс-атташе сборной Бразилии Винисиуса Родригеса на чемпионате мира в Катаре. На пресс-конференции, приуроченной предстоявшему на тот момент матчу 1/4 финала ЧМ против Хорватии, прямо перед Родригесом на столе расположился кот. Родригес схватил его за шкирку и сбросил на пол. Кот, правда, не покинул пресс-конференцию и расположился уже у стола снизу.

Теперь соответствующие организации требуют от CBF $200 тыс., извинений, а также организации обучения работников конфедерации по охране окружающей среды и ухода за животными.

Матч против Хорватии стал прошел 9 декабря. Бразилия проиграла в серии пенальти и выбыла из турнира.

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