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Саудовская Аравия осталась единственным кандидатом принять ЧМ-2034 по футболу

Саудовская Аравия осталась единственным кандидатом принять ЧМ-2034 по футболу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия осталась единственным претендентом на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году, констатируется на сайте ФИФА.

СпортЧемпионат мира по футболу впервые пройдет на трех континентахЧемпионат мира по футболу впервые пройдет на трех континентахЧитать подробнее

Страна-хозяйка данного чемпионата будет объявлена на конгрессе ФИФА в четвертом квартале 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что турнир также планируют провести Австралия и Индонезия, но они в итоге решили не подавать заявки.

Последний к настоящему моменту ЧМ прошел в 2022 году в Катаре (в 2018 - в России). В 2026 году соревнование примут США, Канада и Мексика.

В 2030 году ЧМ впервые в истории примут шесть стран, игры будут проходить на трех континентах – Европе, Южной Америке и Африке. Основными хозяевами турнира будут Марокко, Португалия и Испания, по одному матчу проведут Аругвай, Аргентина и Парагвай. Решение связано с грядущим в тот период столетием первого чемпионата мира, прошедшего в Уругвае в 1930 году.

ФИФА футбол
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