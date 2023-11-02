Экс-чемпион WBA Бутаев перед боем с Гаибназаровым заявил, что думал завершить карьеру

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Раджаб Бутаев, который 6 ноября проведет поединок против Фазлиддина Гаибназарова из Узбекистана, заявил, что допускал мысли о скором завершении карьеры.

"Возвращение заняло много времени, почти два года не выходил на ринг. Сначала были проблемы со здоровьем, занимался лечением, потом из-за санкций не мог получить дату. Сказать честно, уже задумывался повесить перчатки на гвоздь, но, посоветовавшись со старшими и хорошо обдумав, решил, что я должен стать чемпионом ещё раз!" - приводит слова Бутаева промоутерская компания "Мир бокса", представляющая интересы российского боксёра.

Поединок бывшего чемпиона WBA возглавит турнир, организованный при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

"Я рад, что наконец выйду в ринг. Рад, что бой будет в России, и мои родные смогут вживую посмотреть мой бой. Да, Фазлиддин — серьёзный соперник, звание олимпийского чемпиона говорит о многом, но моя цель — стать двукратным чемпионом мира, и неважно, кто будет стоять передо мной", - сказал Бутаев.

"Эту подготовку мы решили провести дома в родном Хасавюрте, так как у нас не было много времени, чтоб тратить его на акклиматизацию, вылетая в США, но в целом подготовка прошла очень хорошо — чувствую себя готовым к бою!" - подчеркнул он.

Титул чемпиона WBA россиянин потерял в своём последнем бою в апреле 2022 года, раздельным решением судей уступив литовцу Эймантасу Станионису. На профессиональном ринге Бутаев преимущественно выступал в США, и предстоящий бой станет для него третьим на территории России.

По любителям 29-летний Бутаев становился чемпионом России в 2014 году и выигрывал Универсиаду в 2013 году. В качестве профессионала выиграл 14 боев (11 – нокаутом) при одном поражении.

Гаибназаров – олимпийский чемпион-2016 и серебряный призёр чемпионатов мира и Азии 2015 года. Он выиграл 11 боев (шесть – нокаутом) при одном поражении.