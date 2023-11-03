Поиск

Льва Яшина включили в топ-20 футболистов в истории чемпионатов мира

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Советский вратарь Лев Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков чемпионатов мира по футболу по версии FourFourTwo. Рейтинг опубликован на сайте издания.

СпортIFFHS включила Яшина, Нетто, Блохина, Стрельцова в символическую сборную СССРЧитать подробнее

Лучшим футболистом признан бразилец Пеле. В десятку лучших также вошли Лионель Месси, Диего Марадона (оба - Аргентина), Роналду (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Франц Беккенбауэр (Германия), Килиан Мпаббе (Франция), Эйсебио (Португалия), Мирослав Клозе (Германия), Гарринча (Бразилия).

Список состоит из 33 игроков. В нем, в частности, отсутствует пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду. "Многие из лучших игроков всех времен выступали на чемпионатах мира, но они не показывали там свой лучший футбол", - сходу пояснили в журнале.

Лев Яшин участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1966 году он помог сборной СССР добиться лучшего результата в своей истории на ЧМ: четвертое место. В 1963 году Яшин стал обладателем "Золотого мяча" и до сих пор является единственным в истории вратарем, получившим этот приз. Именем Яшина сейчас вручается приз лучшему голкиперу мира.

Лев Яшин футбол Пеле
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу

ЦСКА победил "Спартак" в матче КХЛ

ЦСКА обыграл "Оренбург" в Кубке России по футболу

ЦСКА обыграл "Оренбург" в Кубке России по футболу

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Париже

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Париже

"Монако" вновь признал россиянина Головина лучшим игроком месяца

Месси назвал гол "Реалу" в ЛЧ самым памятным в карьере

"Спартак" проиграл "Краснодару" в Кубке России по футболу

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Экс-футболиста сборной России заподозрили в распространении наркотиков

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });