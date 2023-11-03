Льва Яшина включили в топ-20 футболистов в истории чемпионатов мира

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Советский вратарь Лев Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков чемпионатов мира по футболу по версии FourFourTwo. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лучшим футболистом признан бразилец Пеле. В десятку лучших также вошли Лионель Месси, Диего Марадона (оба - Аргентина), Роналду (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Франц Беккенбауэр (Германия), Килиан Мпаббе (Франция), Эйсебио (Португалия), Мирослав Клозе (Германия), Гарринча (Бразилия).

Список состоит из 33 игроков. В нем, в частности, отсутствует пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду. "Многие из лучших игроков всех времен выступали на чемпионатах мира, но они не показывали там свой лучший футбол", - сходу пояснили в журнале.

Лев Яшин участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1966 году он помог сборной СССР добиться лучшего результата в своей истории на ЧМ: четвертое место. В 1963 году Яшин стал обладателем "Золотого мяча" и до сих пор является единственным в истории вратарем, получившим этот приз. Именем Яшина сейчас вручается приз лучшему голкиперу мира.