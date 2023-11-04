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Чернышенко уверен, что многие страны мира последуют российским фиджитал-трендам

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU -Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил заданные Россией тренды в фиджтитал-спорте.

"Во всех областях инновации напрямую связаны с технологиями и цифровизацией. Уверен, трендам, которые сегодня задает Россия, будут следовать многие страны мира. Мы уверенно идем в будущее, динамично развиваемся и продолжаем созидать, несмотря на западные санкции и противодействие недружественных государств", - сказал Чернышенко, выступая в лектории общества "Знание.Первые" на открытии выставки-форума "Россия".

"В России создана Федерация Фиджитал Спорта, действуют и 60 региональных отделений по всей стране. Только в этом году прошло более 240 соревнований по фиджитал-спорту, в том числе в рамках молодежных мероприятий. В чемпионате по фиджитал спорту приняли участие более 4 500 ваших сверстников со всех регионов России", - подчеркнул он.

Одной из ключевых точек в становлении фиджитал-спорта будет международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего", который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. По словам Дмитрия Чернышенко, этот турнир учитывает интересы каждого, поэтому помимо массовых дисциплин - футбола, баскетбола и хоккея, фиджитализированы также и популярные у молодежи скейтбординг и BMX.

Международная выставка-форум "Россия" пройдёт с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Дмитрий Чернышенко Фиджитал Игры Игры Будущего
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