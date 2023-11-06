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"Динамо" упустило победу над "Сочи" в РПЛ, ведя 3:1

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" и московского "Динамо" со счетом 3:3 завершили матч 14-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Сочи.

На 24-й минуте Никита Бурмистров вывел "Сочи" вперед. "Динамо" ответило тремя голами еще до перерыва: отличились Луис Чавес (26), Константин Тюкавин (42), Ярослав Гладышев (44).

Однако во втором тайме сочинцам удалось уйти от поражения: точные удары нанесли Лука Джорджевич (62) и Ванья Дркушич (73).

На 38-й минуте Джорджевич не смог реализовать пенальти.

На 90+4 минуте был удален главный тренер "Сочи" Александр Точилин. На 90+2 и 90+6 минутах желтые карточки получил футболист "Сочи" Марсело Алвес, в результате тоже был удален.

"Динамо" набрало 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. "Сочи" - на последнем, 16-м месте, 10 баллов.

Динамо Сочи футбол РПЛ
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