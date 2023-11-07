Менеджер Тарасов назвал заслуженным лидерство Махачева в рейтинге UFC

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский менеджер Виталий Тарасов заявил, что боец Ислам Махачев по праву находится на вершине рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий.

"Отмечу, что и без первого места Ислам Махачев был широко известен и любим фанатами. Уже после первого их боя с Волкановски, на мой взгляд, Ислама можно было поставить выше в рейтинге", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Думаю, для самого Ислама больший приоритет имеет второй пояс, нежели первая строчка. Но рад за него, все заслужено", - отметил он.

Победив австралийца Алекса Волкановски 21 октября, Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе и вышел тогда на второе место в рейтинге. 7 ноября он возглавил рейтинг.

Махачев завоевал титул 22 октября 2022 года, победив Оливейру, а первую защиту успешно провел 12 февраля нынешнего года, победив Волкановски. На счету 31-летнего Махачева сейчас 25 побед при одном поражении.