Россиянин Шевченко проиграл в первом своем финале турнира ATP

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от француза Уго Умбера в финальном матче турнира в Метце (Франция).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Шевченко в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 63-е место, Умбер – на 23-й строчке.

Для россиянина это был первый в карьере финал на турнирах ATP.

Соревнование в Метце входит в категорию турниров ATP 250, матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд – 562,815 тысячи евро.