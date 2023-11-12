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"Спартак" победил "Ростов" в чемпионате России по футболу

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 обыграли "Ростов" (Ростов-на-Дону) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России.

На 4-й минуте "Спартак" повел в счете благодаря голу Михаила Игнатова, которому ассистировал Квинси Промес. На 15-й минуте уже Промес поразил ворота ростовчан с передачи Игнатова. На 80-й минуте футболист "Ростова" Максим Осипенко реализовал пенальти.

"Спартак" набрал 24 очка и завершает первый круг на шестом месте в турнирной таблице. "Ростов" - на 11-м месте, 17 очков.

Лидером чемпионата России является "Краснодар" - 32 очка. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" занимает второе место, отставая на два очка.

Ростов Спартак футбол
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