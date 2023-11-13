Панарин повторил рекорды по продолжительности результативной серии в НХЛ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" победили "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались игроки "Рейнджерс". Результат матча – 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Рейнджерс".

В составе победителей голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, который, таким образом, продлил свою результативную серию до 14 матчей. Это – повторение рекорда "Рейнджерс" в НХЛ: в сезоне-1972/73 аналогичного достижения добился Род Жильбер. Среди россиян такой рекорд принадлежит также Дмитрию Квартальному, который провел 14-матчевую результативную серию в сезоне-1992/93, выступая за "Бостон".

Что касается Панарина, он в нынешнем сезоне набрал 24 (8+16 по системе "гол+пас) очка.