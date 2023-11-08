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Матыцин осудил Роднину за призыв "покрасивее врать" в деле Валиевой

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин удивлен высказываниями трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о необходимости "покрасивее врать" в защиту подозреваемой в употреблении допинга российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Странно слышать подобные высказывания от депутата Государственной Думы, трехкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкрепленные знанием деталей процесса, недопустимы. Это нарушение этики и культуры спортивного сообщества", - приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

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"Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ", – заявил министр.

Ранее Роднина в интервью Sport24 раскритиковала действия российской стороны в защите спортсменки.

"Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!" - сказала Роднина.

9-10 ноября в CAS пройдут очередные слушания по делу Валиевой.

В феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021 г., найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.

Также Валиеву допустили к участию в индивидуальном турнире, где она не смогла попасть в призеры.

Олег Матыцин Ирина Роднина Камила Валиева фигурное катание
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