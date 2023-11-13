Назван расширенный состав России на Кубок Первого канала по хоккею

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России обнародовала состав сборной России на Кубок Первого канала.

Как сообщает пресс-служба федерации, в список, средний возраст игроков в котором – 24 года, вошли:



Вратари: Даниил Исаев ("Локомотив"), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба - СКА), Илья Коновалов ("Динамо" М), Сергей Иванов ("Адмирал").



Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба - "Локомотив"), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба - "Ак Барс"), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артем Земченок (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба - "Трактор"), Никита Смирнов ("Динамо" Мн), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба - "Северсталь"), Егор Савиков ("Спартак"), Михаил Гуляев ("Авангард"), Григорий Дронов ("Металлург" Мг).



Нападающие: Никита Коростелев, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все - "Северсталь"), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба - "Ак Барс"), Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев (оба - "Трактор"), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все – СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все – "Торпедо"), Матвей Мичков ("Сочи"), Никита Гребенкин ("Металлург" Мг), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – "Динамо" М), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все – "Спартак"), Артем Пименов ("Салават Юлаев"), Даниил Бут ("Локомотив"), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба – ЦСКА).

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Россияне сыграют с Казахстаном (14 декабря), Белоруссией (16 декабря) и Китаем (17 декабря).