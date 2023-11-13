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Байден принял в Белом доме клуб НХЛ "Вегас" с россиянином Барбашевым в составе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял в Белом доме хоккеистов "Вегаса", сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Спорт"Вегас" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли НХЛЧитать подробнее

Поводом для встречи Байдена с хоккеистами стал триумф команды в розыгрыше Кубка Стэнли НХЛ сезона-2023/24. Такие приемы являются традиционными в Белом доме для действующих победителей турнира. Хоккеисты вручили Байдену игровой свитер под номером 46 – отсылка к тому, что нынешний президент – 46-й по счету в США.

Среди игроков на встрече присутствовал российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев. В прошлом сезоне он набрал 16 (6+10 по системе "гол+пас") в 23 матчах регулярного чемпионата и 18 (7+11) в 22 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

"Вегас" выступает в НХЛ с сезона-2017/18 и уже тогда смог дойти до финала Кубка Стэнли. Однако в тот раз команда из Лас-Вегаса проиграла финальную серию "Вашингтону" с его российским капитаном Александром Овечкиным. В сезоне-2022/23 в финале Кубка Стэнли "Вегас" обыграл "Флориду".

Джо Байден Кубок Стэнли НХЛ США Иван Барбашев
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