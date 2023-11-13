Поиск

ЦСКА обыграл «Нефтехимик" и прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение нижнекамскому "Нефтехимику" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу армейцев.

В результате ЦСКА прервал серию поражений, составившую три матча. В Западной конференции команда занимает пятое место, набрав в 29 матчах 32 очка. "Нефтехимик" - на девятой строчке в Восточной конференции: 29 баллов в 30 встречах.

КХЛ ЦСКА Нефтехимик хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Джокович в восьмой раз завершит год в статусе первой ракетки мира

Панарин повторил рекорды по продолжительности результативной серии в НХЛ

"Спартак" победил "Ростов" в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило "Оренбург" и поднялось на третье место в РПЛ

Валиева стала четвертой на четвертом этапе Гран-при России

Овечкин оформил дубль и до 68 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин оформил дубль и до 68 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Россиянин Павлович проиграл Аспинэллу в бою за титул временного чемпиона UFC

Россиянин Шевченко проиграл в первом своем финале турнира ATP

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });