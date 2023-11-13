ЦСКА обыграл «Нефтехимик" и прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение нижнекамскому "Нефтехимику" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Результат встречи – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу армейцев.
В результате ЦСКА прервал серию поражений, составившую три матча. В Западной конференции команда занимает пятое место, набрав в 29 матчах 32 очка. "Нефтехимик" - на девятой строчке в Восточной конференции: 29 баллов в 30 встречах.