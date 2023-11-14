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ЦБ РФ выпустил памятные монеты, посвященные клубам ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк России 14 ноября выпускает в обращение в серии "Российский спорт" три памятные серебряные монеты, посвященные спортивному клубу ЦСКА, спортивным обществам "Динамо" и "Локомотив", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество "Динамо" были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, "Локомотив" — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России", - отмечается в релизе.Монеты номиналом 1 рубль изготовлены тиражом 10 тыс. штук каждая из сплава 925-й пробы, они содержат по 7,78 грамма серебра.

Динамо Локомотив ЦБ РФ ЦСКА
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