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Маршрут ралли "Шелковый путь" в 2024 году пройдет по России, Монголии и Китаю

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Очередной международный ралли-рейд "Шелковый путь" пройдет с 5 по 15 июля 2024 года по территориям России, Монголии и Китая, сообщает пресс-служба соревнования.

Ралли стартует 5 июля в Томске, финиширует 15 июля в Хоргосе (Китай).

"Гонка позволит по-новому увидеть красоту и неповторимое многообразие природных ландшафтов, соединив единым маршрутом разноплановые трассы России, Монголии и Китая. Экипажам предстоит вернуться на Алтай, спецучастки которого ещё в 2021 году поразили участников своим неповторимым характером — частой сменой темпа и скоростными отрезками, позволяющими ощутить всю мощь техники, а также величественными горами и ландшафтами", - говорится в сообщении.

"Затем спортсменов ждут невероятной красоты пейзажи Джунгарии в Западной Монголии, приносящие ощущение абсолютной свободны, а также пустыня Гоби с её дюнами и песками, столь долгожданными для каждого экипажа. Заключительная часть маршрута пройдет в Китайской Народной Республике по ландшафтам, словно созданным специально для ралли-рейдов, — этого также с большим нетерпением ждали участники "Шелкового пути", - отметили организаторы.

Руководитель проекта Владимир Чагин отметил: "Создавая эту гонку, мы стремились не только найти самые интересные и красивые места регионов, по которым пройдёт маршрут ралли, но и выйти за привычные границы ралли-рейдов. Огромное историческое и культурное наследие стран оставит неизгладимое впечатление в сердцах всех участников".

Ралли-рейд "Шелковый путь" в 2024 году пройдет в 14-й раз.

Шелковый путь ралли Владимир Чагин
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