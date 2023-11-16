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Вице-президент лиги АСА счел неконкурентным бой между Минеевым и Штырковым по кикбоксингу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев считает, что у россиянина Ивана Штыркова практически нет шансов на успех в поединке по правилам кикбоксинга со своим соотечественником Владимиром Минеевым.

"По большому счету это неконкурентный поединок. При всем уважении к Ване Штыркову он не ударник и нисколько не кикбоксер. Это родная дисциплина для Минеева. Он знает глубину этого вида спорта, он много лет тренировался в этом направлении. Вряд ли Штырков сможет ему что-то предложить именно в кикбоксинге. Вот их бой в ММА я бы посмотрел, где мощь Штыркова, борьба, клинч могли бы оказать определенное влияние. А в поединке по правилам кикбоксинга Минеев - явный фаворит", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Вообще удивительно, как Штырков принял бой на таких условиях, но это их дело. В любом случае, я не вижу шансов. Да и даже если они есть, они совсем мизерные. Да, у нас есть сравнения с Бобом Саппом и Эрнесто Хостом, когда просто крупный парень Боб Сапп побеждал легенду кикбоксинга. Но такое случается редко. Думаю, Минеев сделает свою работу, а Ивану просто нечем брать... Он попросту не будет успевать за соперником", - выразил уверенность представитель АСА.

"И давайте не забывать, что в конце августа Штырков нокаутом проиграл Косте Ерохину (в боксерском поединке), и сейчас он достаточно быстро возвращается. На первый взгляд, это мисматч. А там посмотрим, что из этого получится. Понятно, что Камил Гаджиев будет продвигать бой как поединок, где есть интрига. Это его работа. Но разбирающиеся в единоборствах ребята видят очевидным исход", - заключил Бадаев.

Бой между Минеевым и Штырковым пройдет 18 ноября в Сочи.

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