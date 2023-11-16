Россиянин вошел в топ-100 футболистов по числу голевых моментов за матч

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Максим Глушенков попал в число 100 игроков с лучшими средними показателями по количеству созданных голевых моментов за игру. Рейтинг составил Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

Согласно показателям, 24-летний россиянин создает за игру в среднем 1,37 момента, в результате занимает 44-е место в рейтинге.

Лидирует футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле (2,36), в тройку лучших также входят Лерой Сане из "Баварии" и сборной Германии (1,92), а также Нико Уильямс из "Атлетика" и сборной Испании (1,89).