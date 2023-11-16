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Бывший главный тренер ФК "Балтика" Шперлинг умер в возрасте 76 лет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Скончался экс-наставник "Балтики" Корней Шперлинг, сообщает пресс-служба калининградского футбольного клуба".

"На 77-м году жизни ушел из жизни легендарный Корней Шперлинг (...). Наши соболезнования родным и близким. Вечная память!" - говорится в сообщении.

В 1992-1993г. Шперлинг был главным тренером "Балтики", а с 1994 по 1996 год – президентом клуба. В тот период "Балтика" смогла впервые в своей истории выйти в Высшую лигу (ныне – премьер-лига) чемпионата России.

футбол Корней Шперлинг
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