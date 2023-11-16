Фанаты учинили беспорядки в Болгарии, протестуя против главы футбольного союза

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 14 человек пострадали в четверг в результате столкновений футбольных фанатов с сотрудниками правоохранительных органов, которые произошли в четверг в центре Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на столичный Центр скорой медицинской помощи.

Несколько человек поступили в медучреждения с травмами головы, есть люди, пострадавшие от воздействия слезоточивого газа. Среди пострадавших - двое сотрудников полиции.

По данным телевидения, в центре Софии продолжают звучать звуки сирен скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержания, о том сколько человек задержано пока не сообщается.

Футбольные фанаты учинили беспорядки, требуя отставки руководства Болгарского футбольного союза. Они крушили витрины магазинов, переворачивали мусорные контейнеры, закидывали полицейских петардами, палками и камнями. Сожжен один полицейский микроавтобус. Совершена попытка нападения на посольство Турции.

Полиция в ответ применила против хулиганов водометы и слезоточивый газ.