Футболисты "Локомотива" победили ЦСКА в ретро-матче

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Локомотив" со счетом 1:0 нанес поражение ЦСКА в матче легенд московских футбольных клубов в воскресенье.

Единственный гол состоялся на 56-й минуте, когда отличился Дмитрий Лоськов.

Игра была приурочена годовщине "золотого" матча этих клубов, который выявлял победителя чемпионата России в 2002 году. Тогда ЦСКА и "Локомотив" финишировали с одинаковым количеством очков и по регламенту провели "золотой" матч. Победу в игре за чемпионство осенью 2002 года также со счетом 1:0 одержал "Локомотив" и автором гола также был Лоськов.

Ретро-матч был организован Российским футбольным союзом, который ранее в 2023 году проводил аналогичные встречи с участием "Спартака", "Динамо", "Зенита", "Ротора", ветеранов сборной России.