Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ среди 19-22-летних боксеров

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по боксу заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в Черногории среди спортсменов от 19 до 22 лет.

Женская команда выиграла восемь наград - четыре золотых и четыре серебряных, мужская - пять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую.

На втором месте медального зачета разместилась Польша, на третьем - Италия.

Главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов назвал неплохим результат для сборной России.

"Пять золотых наград, плюс хорошо отбоксировали в финале Бешто Шавлаев и Хасмагомед Джаватханов, но судьи отдали победу их соперникам. Сделаем работу над ошибками, чтобы в следующем году выступить ещё лучше. А в 2024-м нас ждут чемпионаты мира и Европы, Игры Дружбы и другие соревнования. В январе проведём Турнир сильнейших, на котором определится состав команды для выступления на этих состязаниях. Все боксёры, выступавшие сейчас в Черногории, примут участие в Турнире сильнейших", - приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

Наставник женской сборной Альберт Муталибов считает, что его подопечные "выступили хорошо".

"Девочки показали, тот бокс, к которому они сейчас готовы. Ни к кому претензий нет, тем более, что многие проявили волевые качества. Притом, что соперницы были очень высокого уровня. Конкуренция с лидерами европейского бокса - это большой опыт, который в дальнейшем пригодится. Сейчас я ненадолго отпущу девчонок по домам, а потом до конца года ещё соберёмся на тренировочные мероприятия", - заявил он.

Призовой фонд чемпионата составил $500 тыс. За победу боксёры получили $8 тыс., за второе место - $4 тыс., за третье - $2 тыс., за четвертое-пятое - $1 тыс.