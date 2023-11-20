Россиян допустили к международным соревнованиям по конному спорту

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация конного спорта (FEI) допустила россиян и белорусов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте Федерации конного спорта России (ФКСР).

Решение было принято на проходящей в эти дни ассамблее FEI.

"После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между федерацией конного спорта России и бюро FEI, инициированных Президентом ФКСР и членом Бюро FEI Мариной Сечиной, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц", - говорится в сообщении.

"Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение Исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года", - отмечается в тексте обращения.

В дальнейшем штаб-квартира FEI определит условия и сроки, позволяющие отдельным российским и белорусским всадникам, лошадям и официальным лицам возобновить участие в мероприятиях FEI в качестве нейтральных лиц.

6 марта 2022 года FEI (Международная федерация конного спорта) запретила российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях после получения рекомендации МОК.

МОК 28 марта 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.