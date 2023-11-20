Норвежский лыжник посетовал на отсутствие конкуренции без россиян

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен заявил, что после отстранения россиян у него и его партнеров по сборной возникли проблемы с мотивацией.

"Само собой разумеется, что мотивировать себя стало сложно. В последние годы они были почти единственными нашими конкурентами. Мы можем надеяться, что наступит мир и они смогут вернуться", - приводит слова 32-летнего спортсмена Nettavisen.

Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) принял решение не снимать отстранение с российских и белорусских спортсменов "в соответствии с рекомендациями МОК".