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"Авангард" выиграл десятый матч подряд в КХЛ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Авангарда", победитель определился в овертайме.

В составе омского клуба голы провели Владимир Ткачев (29-я минута) и Рид Буше (62), в составе "Трактора" - Максим Шабанов (32).

Таким образом, "Авангард" выиграл десятый матч подряд. Набрав 47 очков в 33 матчах, команда занимает второе место в Восточной конференции. "Трактор" - на пятой строчке в этой же конференции: 40 баллов в 33 встречах.

Авангард Трактор КХЛ хоккей
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