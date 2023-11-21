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"Динамо" победило "Ак Барс" в КХЛ и приблизилось к уступившему "Спартаку"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" обыграли казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат противостояния – 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) в пользу "Динамо".

После гола Артема Лукоянова из "Ак Барса" (24-я минута) "Динамо" ответило точными бросками Джордана Уила (25), Павла Кудрявцева (26), Эрика О"Делла (31 – в большинстве, 36).

Теперь у "Динамо" 47 очков в 33 матчах, команда занимает второе место в Западной конференции и сократило отставание от московского "Спартака" (49 баллов в 34 встречах), который в гостях уступил ярославскому "Локомотиву" - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).

"Локомотив" - на третьем месте в Западной конференции (42 очка в 32 матчах). "Ак Барс" - на четвертой строчке в Восточной конференции (40 очков в 33 матчах).

Ак Барс Динамо КХЛ Локомотив Спартак хоккей
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