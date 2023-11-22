Аргентина победила Бразилию в отборе на ЧМ, Месси уводил команду с поля

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:0 обыграли национальную команду Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

На 63-й минуте встречи на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро гол провел Николас Отаменди.

Сборная Бразилии доигрывала встречу в меньшинстве: на 81-й минуте удалили Жоэлинтона.

Начало игры было отложено на полчаса из-за беспорядков на трибунах, конфликт вспыхнул во время исполнения национальных гимнов. Некоторые болельщики бросали сиденья на поле, в инцидент вмешалась полиция. В свою очередь, капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел команду в подтрибунное помещение (предварительно попытавшись успокоить фанатов своей сборной); игроки вернулись, когда конфликт угас.

Аргентина продолжает лидировать в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира, набрав после шести туров 15 очков. Бразилия – на шестом месте, 7 очков.