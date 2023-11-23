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"Спартак" проиграл СКА, "Динамо" победило "Торпедо" в КХЛ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одолели лидера турнирной таблицы московский "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ.

Результат встречи в Санкт-Петербурге - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу СКА.

Несмотря на поражение, "Спартак" сохранил лидерство в Западной конференции, но не единоличное: его догнало московское "Динамо". У команд по 49 очков, у "Спартака" преимущество по дополнительным показателям.

В отчетный игровой день "Динамо" дома выиграло у нижегородского "Торпедо" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

"Торпедо" в Западной конференции занимает четвертое место (42 очка), СКА - пятое (40).

КХЛ Спартак СКА Динамо Торпедо
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