Карякин оценил в ноль процентов вероятность включения шахмат в программу ОИ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - У шахмат в настоящий момент нет шансов попасть в программу Олимпийских игр, считает российский гроссмейстер Сергей Карякин.

"(шансы) примерно ноль процентов", - сказал Карякин "Интерфаксу".

"Давным-давно все спекулируют на этой теме, но мы и близко не продвинулись. Все эти бессмысленные допинг-тесты, которые шахматистов заставляют сдавать на официальных соревнованиях, ни капли к Олимпиаде не приближают", - отметил гроссмейстер.

Ранее сообщалось о возможности включения шахмат в качестве показательного вида спорта на ОИ-2028.