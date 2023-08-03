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Карякин оценил в ноль процентов вероятность включения шахмат в программу ОИ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - У шахмат в настоящий момент нет шансов попасть в программу Олимпийских игр, считает российский гроссмейстер Сергей Карякин.

"(шансы) примерно ноль процентов", - сказал Карякин "Интерфаксу".

"Давным-давно все спекулируют на этой теме, но мы и близко не продвинулись. Все эти бессмысленные допинг-тесты, которые шахматистов заставляют сдавать на официальных соревнованиях, ни капли к Олимпиаде не приближают", - отметил гроссмейстер.

Ранее сообщалось о возможности включения шахмат в качестве показательного вида спорта на ОИ-2028.

Сергей Карякин ОИ шахматы
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