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Валиева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Москве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Камила Валиева лидирует после короткой программы в соревновании одиночниц на шестом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Ее короткий прокат судьи оценили в 81,27 балла.

Второе место заняла Софья Муравьева (76,67), третье – Вероника Яметова (70,67).

В мужском одиночном катании тройка лидеров после короткой программы выглядит следующим образом: 1.Матвей Ветлугин (99,02), 2.Даниил Самсонов (95,34), 3.Владислав Дикиджи (94,48).

Камила Валиева фигурное катание
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