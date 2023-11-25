Валиева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Москве
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Камила Валиева лидирует после короткой программы в соревновании одиночниц на шестом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Ее короткий прокат судьи оценили в 81,27 балла.
Второе место заняла Софья Муравьева (76,67), третье – Вероника Яметова (70,67).
В мужском одиночном катании тройка лидеров после короткой программы выглядит следующим образом: 1.Матвей Ветлугин (99,02), 2.Даниил Самсонов (95,34), 3.Владислав Дикиджи (94,48).