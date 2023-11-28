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Бой Алексея Егорова и Джо Джонса возглавит матчевую встречу Россия – США

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бывший обладатель пояса WBA Gold в первом тяжёлом весе россиянин Алексей Егоров 16 декабря в Москве встретится с американцем Джо Джонсом, сообщила Федерация бокса России. Этот поединок в тяжелом весе возглавит матчевую встречу "Ночь чемпионов IBA. Россия против США".

На счету Егорова на профессиональном ринге 12 побед (восемь – нокаутом) и одно поражение, Джонс выиграл 14 поединков (10 – нокаутом) при девяти поражениях.

Турнир организован промоутерской компанией "Союз" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Встреча пройдет в формате профессионального бокса, и поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты.

До 60 кг: Всеволод Шумков – Абель Мендоза (США);

До 71 кг: Юрий Осипов – Никита Абабий (США);

До 75 кг: Павел Сосулин – Кваме Риттер (США);

До 80 кг: Бешто Шавлаев – Рональд Эллис (США);

До 92 кг: Алексей Егоров – Джо Джонс (США).

В со-главном событии шоу обозначен бой между Шавлаевым и Эллисом. На счету Шавлаева 3 победы (1 – нокаутом), Эллис выиграл 18 поединков (12 – досрочно), в четырех проиграл, два его боя завершились вничью.

Все поединки матчевой встречи Россия - США в прямом эфире будут показаны на Первом канале.

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