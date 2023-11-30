ОКР хочет оспорить разрешение МОК трем россиянам сменить спортивное гражданство

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) превысил полномочия, разрешив смену спортивного гражданства трем российским спортсменам, а Олимпийский комитет России (ОКР) не давал на это согласия, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Вчера мы стали свидетелями очередной главы фарса - обескураживающего превышения полномочий с присвоением власти применять "особые правила" и по собственному усмотрению разрешать вопросы, имеющие отношение к прямой и исключительной юрисдикции национального олимпийского комитета. В данном случае вопрос касается смены спортивного гражданства", - написал Поздняков в четверг в своем телеграм-канале.

По словам Позднякова, исполком ОКР не давал согласия на переход уроженцев России под юрисдикцию других национальных олимпийских комитетов. Поздняков заявил, что ОКР планирует требовать юридически аргументированных разъяснений и защищать свои права в соответствии с установленными процедурами.

Накануне МОК одобрил переход в сборную Франции для участия в Олимпиаде-2024 в Париже российской велогонщицы Валерии Любимовой, переход в сборную Сербии борца греко-римского стиля Георгия Тибилова, в сборную Израиля велогонщика Михаила Яковлева.