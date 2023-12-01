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Генассамблей европейской гимнастики не разрешила россиянам вернуться на турниры

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Генассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения к официальным европейским соревнованиям по гимнастике для российских и белорусских спортсменов, сообщается в социальной сети организации.

"Генеральная ассамблея европейской гимнастики проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к официальным соревнованиям по европейской гимнастике с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение FIG" ,- говорится в сообщении организации.

В июле исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) допустил россиян и белорусов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Белоруссия Европейский гимнастический союз гимнастика
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