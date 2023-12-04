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"Динамо" победило "Рубин" в чемпионате России по футболу

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 обыграли казанский "Рубин" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.

На 25-й минуте встречи гол провел Константин Тюкавин, который, таким образом, отличился в пятом матче РПЛ подряд.

Матч закрыл программу 17-го тура чемпионата. "Динамо" набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. На первом месте идет "Краснодар" (35), на втором – петербургский "Зенит" (33). "Рубин" - на восьмой строчке, 25 баллов.

Динамо футбол Рубин РПЛ
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