"Спартак" проиграл "Ахмату" в Грозном

Главный тренер "Спартака" был удален за толчок игрока соперника

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" проиграл со счетом 1:2 грозненскому "Ахмату" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был удален арбитром с поля за конфликт с Бернардом Беришей. Встреча прошла в Грозном на "Ахмат арене".

На 34-й минуте албанский полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша cделал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который принял мяч, вышел один на один с Александром Селиховым и забросил мяч в ворота противника.

После этого Бериша подбежал к тренерской скамейке "Спартака", чтобы отпраздновать гол, и с разбега прыгнул рядом с главным тренером Гильермо Абаскалем. Абаскаль толкнул Беришу, за что главный арбитр Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

На 44-й минуте полузащитник "Спартака" Даниил Пруцев прорвался по центру, дошёл до штрафной и отдал голевую передачу Антону Зиньковскому, который пробил в дальний нижний угол ворот "Ахмата" и сравнял счет.

На 47-й минуте болгарский полузащитник "Ахмата" Светослав Ковачев увеличил отрыв, забив гол после отскока в штрафной "Спартака".

"Спартак" сейчас на седьмом месте в турнирной таблице, у него 27 очков. "Ахмат" - на 13-й строчке, 16 баллов.