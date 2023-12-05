Поиск

"Спартак" обыграл "Динамо" в КХЛ, команды забросили 15 шайб

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" взяли верх над столичным "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 8:7 (2:3, 3:3, 2:1, 1:0) в пользу "Спартака". Победитель определился в овертайме. По ходу игры "Спартак" проигрывал с разницей в три шайбы.

В составе "Спартака" по два раза отличились Максим Цыплаков и Павел Порядин, по разу отличились Даниэль Усманов, Николай Голдобин, Егор Филин и (автор победного гола) Александр Беляев. Авторы голов в составе СКА: Иван Муранов, Даниил Пыленков, Эрик О"Делл, Егор Петухов, Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский.

У команд сейчас по 54 очка, они лидируют в Западной конференции. Однако у "Спартака", сыгравшего на матч больше (40 против 39), имеется преимущество по дополнительным показателям.

КХЛ Динамо Спартак хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций-2024/2025

Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций-2024/2025

BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России

Россия поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

"Арсенал" и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в Лиге чемпионов УЕФА

"Динамо" в меньшинстве обыграло "Зенит" в матче плей-офф Кубка России

"Динамо" в меньшинстве обыграло "Зенит" в матче плей-офф Кубка России

"Спартак" в меньшинстве проиграл "Оренбургу" в матче плей-офф Кубка России

Отстранение Ирины Винер от турниров оставили в силе

Отстранение Ирины Винер от турниров оставили в силе

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });