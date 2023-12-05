"Спартак" обыграл "Динамо" в КХЛ, команды забросили 15 шайб

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" взяли верх над столичным "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 8:7 (2:3, 3:3, 2:1, 1:0) в пользу "Спартака". Победитель определился в овертайме. По ходу игры "Спартак" проигрывал с разницей в три шайбы.

В составе "Спартака" по два раза отличились Максим Цыплаков и Павел Порядин, по разу отличились Даниэль Усманов, Николай Голдобин, Егор Филин и (автор победного гола) Александр Беляев. Авторы голов в составе СКА: Иван Муранов, Даниил Пыленков, Эрик О"Делл, Егор Петухов, Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский.

У команд сейчас по 54 очка, они лидируют в Западной конференции. Однако у "Спартака", сыгравшего на матч больше (40 против 39), имеется преимущество по дополнительным показателям.