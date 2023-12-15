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Шведская EQT стала претендентом на покупку доли медиабизнеса Бундеслиги

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Шведская инвестиционная компания EQT AB является ведущим претендентом на покупку доли подразделения футбольной лиги Германии (Бундеслига), которое занимается продажей прав на телетрансляции матчей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, EQT оценила бизнес в 12,7 млрд евро. Инвестфирма CVC Capital Partners оценивает его в 12,5 млрд евро, Blackstone - в 11,9 млрд евро, Advent International - в 10,8 млрд евро.

Ранее сообщалось, что на продажу выставлена миноритарная доля подразделения - до 8%. Сумма сделки может составить около 1 млрд евро.

Руководство Бундеслиги может огласить список претендентов на покупку актива в начале следующей недели, говорят источники агентства.

При вынесении решения будет учитываться не только цена, но и потенциальные конфликты интересов. В частности, член правления Blackstone Дэвид Блитцер владеет долей футбольного клуба "Аугсбург", а CVC инвестировала во французскую "Лигу 1" и итальянскую "Серию А".

Blackstone CVC Capital Partners EQT Бундеслига Германия Швеция
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