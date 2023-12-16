Церемония взвешивания участников матчевой встречи по боксу Россия – США прошла в Москве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников матчевой встречи "Ночь чемпионов IBA. Россия против США", сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Российскую команду в этом противостоянии представят экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков, чемпион России-2022 Павел Сосулин, финалист первенства Европы-2023 среди 19-22 лет Бешто Шавлаев и многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов.

Результаты взвешивания:

До 60 кг: Всеволод Шумков (1-0, КО 1, 59,8 кг) – Абель Мендоза (США, 39-0, КО 30, 60 кг);

До 72 кг: Юрий Осипов (4-0, КО 3, 71,5 кг) – Никита Абабий (США, 12-0, КО 6, 71,8 кг)

До 75 кг: Павел Сосулин (8-0, КО 3, 74,35 кг) – Алексис Еспино (США, 9-1-1, КО 6, 73,9 кг)

До 80 кг: Бешто Шавлаев (3-0, КО 1, 79,5 кг) – Кваме Риттер (США, 11-1, КО 9, 79,8 кг)

90,7+ кг: Алексей Егоров (12-1, КО 8, 95,6 кг) – Элвис Гарсия (США, 12-1, КО 9, 122,3 кг).

Изначально соперником Егорова должен был стать Джо Джонс (14-9, КО 10), но американец из-за проблем во время подготовки был вынужден сняться с этого поединка.

"Никак не отреагировал на смену соперника. Что мне нужно было сделать? Что тут от меня зависит? Для меня главное – провести бой. Из этого противостояния я ничего грандиозного для себя не строю. Это очередной поединок, очередная маленькая цель. Моя задача – завоевать пояс. Мой предстоящий соперник значительно крупнее, и это будет проблемой в начале поединка. А далее… Дай бог, добьюсь победы", - сказал Егоров.

Матчевая встреча между командами России и США пройдет 16 декабря в формате профессионального бокса, и поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты. Турнир состоится в рамках очередного турнира "Ночь чемпионов IBA", организованного промоутерской компанией "Союз" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.