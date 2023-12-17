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Команда России победила США в матчевой встрече по боксу

Команда России победила США в матчевой встрече по боксу
Алексей Егоров и Элвис Гарсия (слева направо)
Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские боксеры выиграли все пять поединков против американцев в матчевой встрече, прошедшей в Лужниках рамках турнира "Ночь чемпионов IBA. Россия против США".

Таким образом, Россия победила со счетом 5:0.

Команду России представили экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков, чемпион России-2022 Павел Сосулин, финалист первенства Европы-2023 среди 19-22 лет Бешто Шавлаев и многократный призер чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов.

Результаты противостояния Россия - США:

До 60 кг: Всеволод Шумков единогласным решением судей победил Абеля Мендозу;

До 72 кг: Юрий Осипов единогласным решением судей одолел Никиту Абабия;

До 75 кг: Павел Сосулин техническим нокаутом во втором раунде победил Алексиса Еспино;

До 80 кг: Бешто Шавлаев единогласным решением судей оказался сильнее Кваме Риттера;

90,7+ кг: Алексей Егоров единогласным решением судей победил Элвиса Гарсию.

По окончании своего поединка российский боксер Всеволод Шумков заявил, что ожидал более сложного противостояния с Абелем Мендозой. Шумков сослался на внушительное достижение американца на профессиональном ринге: 39 побед в 39 поединках.

"Я думал, он будет много идти вперёд, а на деле он работал вторым номером, и это меня немного сбило. У меня теперь возникают вопросы, как он выиграл 39 поединков и имеет ноль поражений. Видимо, в США другой подход, в России с таким боксом нельзя набить 39-0. Мне этот поединок поможет в профессиональной карьере, я прям почувствовал, что значит профессиональный бокс", - приводит слова Шумкова пресс-служба Федерации бокса России.

Павел Сосулин, победивший Алексиса Еспино, подчеркнул, что не успел устать по ходу поединка.

"Мы с командой проделали большую работу, долго готовились. Сегодня всю нашу подготовку показали на ринге и, к счастью, удалось выиграть. Я люблю боксировать длинные бои, по восемь или десять раундов. А сегодня выиграл во втором и даже не успел устать. Готовился на четыре раунда, но провёл всего два", - сказал россиянин.

В свою очередь, Алексей Егоров отметил, что не испытал проблем в поединке с Элвисом Гарсией.

"Я боксировал с соперником, который намного больше меня. Но я привык к таким габаритам, потому что провожу спарринги с похожими спортсменами. Когда спарринг-партнер тяжеловес - понимаешь, что от него ждать. Другие перчатки, нет защиты, по-другому все ощущается", - сказал Егоров.

"У меня на было сегодня проблем. Я просто был сконцентрирован. Мне было нетрудно уходить от его давления. Я никогда не буду доволен своими выступлениями, но, конечно, хотелось его повалить, но не получилось. Мне понравился бой, я продвигался, продышался", - отметил он.

Соревнования состоялись в рамках очередного турнира "Ночь чемпионов IBA", организованного промоутерской компанией "Союз" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Матчевая встреча между командами России и США прошла в формате профессионального бокса, и все пять поединков состояли из четырёх раундов по три минуты.

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