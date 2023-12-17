Команда из России стала третьей по итогам финала Битвы роботов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Москве прошли финальные поединки чемпионата "Битва роботов", в ЦВК "Экспоцентр" участие в рамках финала приняли 16 команд. Они сражались за призовой фонд в размере 6 миллионов рублей, звание чемпиона турнира и возможность выйти в Суперфинал, который пройдет в 2024 году в рамках Игр Будущего.

По итогу поединков тройка призеров сформировалась следующим образом: 1.Roc (Китай), 2.DS Robotics (Индия), 3."ТурбоМеХатроники" (Москва)

"Сегодня мы собрали полный зал зрителей и болельщиков, в чемпионате участвуют не только российские команды, но и иностранные инженеры. Можно с уверенностью сказать, что Битва роботов уже эволюционировала до шоу мирового масштаба и мы точно будем продолжать это классное шоу. Следующий шаг - Суперфинал Битвы роботов на Играх Будущего в 2024 году в Казани!" - рассказал руководитель проекта "Игры Будущего" Игорь Столяров, слов которого приводит пресс-служба Игр Будущего.

Битва роботов — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и противостоянии своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя. Согласно распоряжению правительства, начиная с 2023 года чемпионат будет проходить ежегодно.

Финальному этапу Битвы роботов предшествовало два отборочных: 16 сентября в Москве и 21 октября в Перми. Всего в чемпионате приняли участие 58 команд среди которых выступали представители 19 регионов России. Международную арену представляли коллективы из Казахстана, Китая, Индии и Турции.

В 2023 году Битва роботов вошла в состав спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира "Игры Будущего". Суперфинал чемпионата мира "Битва роботов" пройдет в рамках этого глобального соревнования уже в феврале 2024 года.