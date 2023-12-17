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Скончался первый советский покоритель Эвереста

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Скончался альпинист Эдуард Мысловский, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР по альпинизму. Об этом сообщает Федерация альпинизма России.

Похороны пройдут 18 декабря

В 1966 году Мысловский стал альпинистом-высотником, до 1982 года совершил 11 восхождений на семитысячники СССР, из них 5 раз был руководителем.

Весной 1982 года он принял участие в Первой советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест.

В 1989 году он руководил Второй советской гималайской экспедицией на Канченджангу. Сам Эдуард Мысловский поднялся до высоты 8300 м.

Эдуард Мысловский альпинизм
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