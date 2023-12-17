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Федерация бокса разберется в обстоятельствах гибели юного спортсмена в Первоуральске

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Федерация бокса России выразила соболезнования в связи с гибелью юного спортсмена в соревновании в Первоуральске (Свердловская область), говорится в сообщении организации.

"Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на открытом первенстве городского округа Первоуральск один из его участников после нескольких пропущенных ударов потерял сознание. Затем он был доставлен в одну из местных больниц, где скончался.

"В ходе процессуальной проверки следователем СКР проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, истребуется и изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований. В ходе проверки выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - сообщили в пресс-службе регионального СК.

Первоуральск бокс
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