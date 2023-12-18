Стали известны пары раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Жеребьевка, прошедшая в понедельник в швейцарском Ньоне, определила состав пар раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Пары выглядят следующим образом:
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)
"Милан" (Италия) - "Ренн" (Франция)
"Ланс" (Франция) - "Фрайбург" (Германия)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Спортинг" (Португалия)
"Бенфика" (Португалия) - "Тулуза" (Франция)
"Брага" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан)
"Галатасарай" (Турция) - "Спарта" (Чехия)
"Шахтер" (Украина) - "Марсель" (Франция)
Первые матчи пройдут 15 февраля, ответные – 22 февраля.
В раунде плей-офф принимают участие команды, ставшими вторыми в группах Лиги Европы, и клубы, ставшие третьими в группах Лиги чемпионов. Победители выйдут в 1/8 финала, где сыграют с командами, занявшими первое место в группах Лиги Европы.
Российские клубы участие в еврокубках не принимают из-за санкций УЕФА.