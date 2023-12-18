Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей в понедельник в швейцарском Ньоне жеребьевки сформировались пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Они выглядят следующим образом:
"Порту" (Португалия) – "Арсенал" (Англия)
ПСЖ (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания)
ПСВ (Нидерланды) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
"Копенгаген" (Дания) – "Манчестер Сити" (Англия)
"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания)
"Интер" (Италия) – "Атлетико" (Испания)
"Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия)
"Лейпциг" (Германия) – "Реал" (Испания)
Первые матчи пройдут 13-14 и 20-21 февраля, ответные – 5-6 и 12-13 марта.
"Манчестер Сити" - действующий победитель турнира.
Российские клубы участие в еврокубках не принимают из-за санкций.