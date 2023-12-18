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Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей в понедельник в швейцарском Ньоне жеребьевки сформировались пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Они выглядят следующим образом:

"Порту" (Португалия) – "Арсенал" (Англия)

ПСЖ (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания)

СпортОпределились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФАЧитать подробнее

ПСВ (Нидерланды) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Копенгаген" (Дания) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания)

"Интер" (Италия) – "Атлетико" (Испания)

"Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия)

"Лейпциг" (Германия) – "Реал" (Испания)

Первые матчи пройдут 13-14 и 20-21 февраля, ответные – 5-6 и 12-13 марта.

"Манчестер Сити" - действующий победитель турнира.

Российские клубы участие в еврокубках не принимают из-за санкций.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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