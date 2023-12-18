Турнир, на котором умер юный боксер, не был согласован с федерацией

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Турнир в Свердловской области, в ходе которого скончался 14-летний спортсмен, не был согласован с региональной федерацией бокса, заявил президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

"Данную ситуацию мы берём на личный контроль и будем взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы детально разобраться в ситуации", - написал Кремлев в телеграме.

"Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий!" - заявил глава IBA.

"Мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семье мальчика, а также все причастные понесут свою ответственность!" - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на открытом первенстве городского округа Первоуральск один из его участников после нескольких пропущенных ударов потерял сознание. Затем он был доставлен в одну из местных больниц, где скончался.