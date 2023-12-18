Поиск

Турнир, на котором умер юный боксер, не был согласован с федерацией

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Турнир в Свердловской области, в ходе которого скончался 14-летний спортсмен, не был согласован с региональной федерацией бокса, заявил президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

"Данную ситуацию мы берём на личный контроль и будем взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы детально разобраться в ситуации", - написал Кремлев в телеграме.

СпортФедерация бокса разберется в обстоятельствах гибели юного спортсмена в ПервоуральскеЧитать подробнее

"Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий!" - заявил глава IBA.

"Мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семье мальчика, а также все причастные понесут свою ответственность!" - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на открытом первенстве городского округа Первоуральск один из его участников после нескольких пропущенных ударов потерял сознание. Затем он был доставлен в одну из местных больниц, где скончался.

бокс Умар Кремлев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

IIHF отклонил апелляции хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА на введенные санкции

IIHF отклонил апелляции хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА на введенные санкции

Экс-главный тренер сборной Испании по футболу подписал контракт с "Сочи"

Экс-главный тренер сборной Испании по футболу подписал контракт с "Сочи"
Путин: "Прямая линия" - 2023

Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным

Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

МЮ проиграл "Баварии" и выбыл из еврокубков

МЮ проиграл "Баварии" и выбыл из еврокубков

Puma не будет продлевать контракт со сборной Израиля по футболу

Puma не будет продлевать контракт со сборной Израиля по футболу

Чемпионат Турции по футболу приостановлен после избиения судьи президентом клуба

Чемпионат Турции по футболу приостановлен после избиения судьи президентом клуба

Ибрагимович назначен старшим советником руководства "Милана"

Ибрагимович назначен старшим советником руководства "Милана"

"Краснодар" обыграл ЦСКА и вновь стал лидером РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });