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Киберспортивную команду отстранили по ходу турнира из-за россиян в составе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира Malta Cyber Series на Мальте из-за национальной принадлежности игроков. Об этом сообщает пресс-служба Virtus.pro.

"Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков", - говорится в сообщении.

"Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft (разработчик компьютерных игр – ИФ)", - отмечается в обращении команды.

Virtus.pro является неоднократным победителем крупнейших международных киберспортивных турниров.

киберспорт
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