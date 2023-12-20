РФС отказался от перехода из УЕФА в Азию

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Члены исполкома РФС решили отказаться от перехода Российского футбольного союза из УЕФА в структуру азиатской конфедерации. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Вопрос возможного перехода обсуждался на заключительном заседании исполкома РФС в среду. Все его участники пришли к мнению, что союзу лучше остаться в составе УЕФА. Переход же в Азию считается бессмысленным, поскольку нет гарантий от ФИФА о допуске к чемпионату мира.

С февраля 2022 года российский футбол находится под санкциями ФИФА и УЕФА, отечественные сборные и клубы не имеют права выступать в международных соревнованиях. С прошлого же года обсуждался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола; расчет был на то, что российские сборные будут пытаться отобраться на ЧМ через Азию, а команды получат возможность участвовать в азиатских клубных турнирах.

Глава РФС Александр Дюков заявлял, что Азия готова принять российский футбол в свои ряды. Дюков также заявил, что УЕФА не заинтересован в выходе РФС из числа его членов.

Позднее была создана рабочая группа РФС/УЕФА по обсуждению о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако Российский футбольный союз то и дело откладывал принятие соответствующего решения.

