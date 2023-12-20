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Дюков заявил, что РФС еще может воспользоваться опцией перехода в Азию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не исключил возможности перехода в структуру азиатского футбола. Об этом он заявил после решение исполкома РФС в данный момент остаться в составе УЕФА.

"У нас есть определенное время для принятия решений. Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Эта опция есть. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".

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"Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в AFC (Азиатскую конфедерацию футбола – ИФ). Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах", - заявил глава РФС.

"Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении", - отметил он.

Члены исполкома РФС на заседании исполкома в среду решили отказаться от перехода Российского футбольного союза из УЕФА.

С февраля 2022 года российский футбол находится под санкциями ФИФА и УЕФА, отечественные сборные и клубы не имеют права выступать в международных соревнованиях. С прошлого же года обсуждался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола; расчет был на то, что российские сборные будут пытаться отобраться на ЧМ через Азию, а команды получат возможность участвовать в азиатских клубных турнирах.

Александр Дюков РФС УЕФА футбол
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